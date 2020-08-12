شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب النادي المصري اتحاد الكرة المصري بتأجيل المباراة المقبلة للفريق في الدوري أمام الإسماعيلي، والمحدد لها يوم 14 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود بعد ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس «كورونا» قبل المباراة. وأوضح طارق العشري، المدير الفني للفريق البورسعيدي، أن المسحات الإضافية أظهرت ارتفاع الحالات الإيجابية إلى 21 حالة، وبالتالي لن يستطيع الفريق خوض مباراة الإسماعيلي.

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