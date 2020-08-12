دورة لكزينغتون: عودة ناجحة لسيرينا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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لوس انجليس: حققت نجمة كرة المضرب المخضرمة الاميركية سيرينا وليامس عودة ناجحة الى الملاعب بعد توقف دام حوالي 4 اشهر، بفوزها على مواطنتها برناردا بيرا 4-6 و6-4 و6-1 في دورة لكزينغتون الاميركية الثلاثاء.

واقيمت النسخة الاولى من هذه الدورة في ولاية كنتاكي من دون جمهور وهي الاولى التي تقام على الاراضي الاميركية منذ استئناف نشاط الكرة الصفراء الذي توقف في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لم تكن بداية سيرينا الفائزة ب23 لقبا في بطولات الغراند سلام جيدة حيث خسرت المجموعة الاولى، ثم انقذت اربع كرات لكسر ارسالها عندما كانت النتيجة 4-4 في المجموعة الثانية قبل ان تحسمها في صالحها لتعادل الارقام قبل ان تجهز على منافستها تماما في المجموعة الاخيرة.

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وكانت سيرينا تخوض اول مباراة رسمية لها منذ مواجهتها للاتفية اناستازيا سيفاستوفا في مسابقة كأس الاتحاد للسيدات في شباط/فبراير الماضي، وهي ستلتقي مع البلاروسية فيكتوريا ازارنكا في الدور المقبل.

وعلى الرغم من ان الجوائز المالية لهذه الدورة ليست كبيرة (نحو 200 الف دولار)، فإنها لم تثن بعض اللاعبات من المشاركة لا سيما أن معظمهن يردن استعادة ايقاع المباريات قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في نهاية الشهر الحالي.

وتشارك ايضا بالاضافة الى سيرينا شقيقتها الكبرى فينوس، والاميركيتان سلون ستيفنس وكوكو غوف والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.