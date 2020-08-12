أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 | 8 | 2020

صالح يغازل فايلر ..و4 لاعبين يرفعوان شعار "علّي الضحكاية" في الاهلي ..صور

ظهر صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي في أكثر من لقطة خلال مران الفريق الأحمر لبشكل لافت، حيث يحاول جمعه إقناع رينية فايلر مدرب الفريق "بالتوبة الكروية" للاعب القلعة الحمراء، وظهر جمعة في لقطات مهارية وأخرى تعامل فيها بجدية مع زملائه خلال الكرات المشتركة، بينما بدا على جونيور آجاي صانع ألعاب الأهلي، ملامح الجدية والمسئولية، وهو الأمر المعروف لدى الجماهير الحمراء عن النيجري في ظهوره المعتاد وكأنه "شايل الهم"، حتى مع تسجيله للأهداف ، فيما شهد المران لقطة لرباعي الفريق على معلول ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية يرفعون شعار يرفعون شعار "علّي الضحكاية".

شبانه فى لايف ”الخليج 365”: لجنة التخطيط بالأهلي ترفض بيع " الملتزم"صالح جمعة إو إعارته

كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ناقشت العروض التي تلقاها صالح جمعة لاعب وسط الفريق من عدة أندية داخلية وخارجية أبرزها نادي الاتحاد السكندري وسموحة وإنبي وسبورتنج براجا البرتغالى ، لحسم موقف اللاعب.

جلسة خاصة تجمع فايلر مع مدافعي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران ، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements