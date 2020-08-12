أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، البدرى يكلف طبيب المنتخب بالتواصل مع الكاف لتحديد الإجراءات الطبية للفراعنة
البدرى يكلف طبيب المنتخب بالتواصل مع الكاف لتحديد الإجراءات الطبية للفراعنة
كلف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب بالتواصل مع اللجنة الطبية بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لمعرفة الاجراءات الطبية الواجب توافرها فى معسكرات المنتخب فى الفترة المقبلة، خاصة وأن الكاف لم يحسم حتى الأن مصير الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، لذا يرغب الجهاز الفنى فى الوقوف على الاجراءات الطبية للعمل على توفيرها من الأن ، فيما اتفق جهاز المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، خلال الاجتماع الذى عقد أمس بمقر اتحاد الكرة على ضم 4 حراس مرمى فى كل معسكر من المعسكرات المقبلة، بواقع 3 حراس مرمى كبار من الدورى الممتاز وحارس مرمى صاعد لاكتساب الخبرات من التدريب مع زملائه الكبار بحيث يتم إعداد حراس جدد لمستقبل الفراعنة.
"لجنة الإنضباط" عقوبة الهجوم على الحكام
هددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بإحالة أى مسئول يتطاول علي الحكام الي لجنة الانضباط منعا لأي هجوم علي الحكام عقب عودة الدوري وحفاظا علي استكمال المسابقة وعدم الدخول في مهاترات..وقال اتحاد الكرة في بيان له "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين ويؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط.
صالح يغازل فايلر ..و4 لاعبين يرفعوان شعار "علّي الضحكاية" في الاهلي ..صور
ظهر صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي في أكثر من لقطة خلال مران الفريق الأحمر لبشكل لافت، حيث يحاول جمعه إقناع رينية فايلر مدرب الفريق "بالتوبة الكروية" للاعب القلعة الحمراء، وظهر جمعة في لقطات مهارية وأخرى تعامل فيها بجدية مع زملائه خلال الكرات المشتركة، بينما بدا على جونيور آجاي صانع ألعاب الأهلي، ملامح الجدية والمسئولية، وهو الأمر المعروف لدى الجماهير الحمراء عن النيجري في ظهوره المعتاد وكأنه "شايل الهم"، حتى مع تسجيله للأهداف ، فيما شهد المران لقطة لرباعي الفريق على معلول ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية يرفعون شعار يرفعون شعار "علّي الضحكاية".
شبانه فى لايف ”الخليج 365”: لجنة التخطيط بالأهلي ترفض بيع " الملتزم"صالح جمعة إو إعارته
كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ناقشت العروض التي تلقاها صالح جمعة لاعب وسط الفريق من عدة أندية داخلية وخارجية أبرزها نادي الاتحاد السكندري وسموحة وإنبي وسبورتنج براجا البرتغالى ، لحسم موقف اللاعب.
جلسة خاصة تجمع فايلر مع مدافعي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي
عقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران ، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
مران الزمالك ..كارتيرون يجتمع باللاعبين وفقرة للحراس قبل لقاء المقاصة
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً، وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة ..عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي ، وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات، كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة .
أدى ياسر إبراهيم، لاعب الاهلي تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام مدافع الأهلي بأداء جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بتنفيذ بعض الفقرات القوية في ملعب التتش، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم، وتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
الزمالك يرفض إراحة بن شرقي واوناجم وفقرة قوية بإشراف كارتيرون
خاض ثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم تدريبات بدنية قوية وفنية علي هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وفضّل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عدم منح الثنائي راحة من مران اليوم مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد امس، وانخراطهما في التدريبات بشكل كامل على الرغم من مشاركتهما بلقاء أمس أمام الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، فيما خاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية قوية بالكرة وفقرة أخرى بدون كرة ، وذلك على هامش المران وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة والتي استمرت لما يقرب من نصف ساعة، ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول إلى أفضل معدلات فنية و بدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة.
الاتحاد السكندرى: طلبنا ضم الشيخ وصالح جمعة ومارسيلو من الخطيب وننتظر الرد
كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، موقف الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة، وقال مصيلحى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "أرتبط بعلاقات قوية مع النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وسألته سؤالا واضحا فى وجود أمير توفيق مدير التعاقدات، عن إمكانية بعض اللاعبين مثل (حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات".
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