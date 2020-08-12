شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مدرب نادى مصر يحفز لاعبى الفريق قبل لقاء أسوان: الثقة فيكوا كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أمير عزمى مجاهد، مدرب نادى مصر، عن ثقته فى الفريق قبل مواجهة أسوان المقبل، مساء الخميس القادم، ضمن لقاءات الجولة 19 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن لاعبو الفريق رجال على قلب رجل واحد.



نادى مصر

وكتب عزمى، عبر حسابه على انستجرام: "إن شاء الله الثقة فيكوا كبيرة، قدها بإذن الله، رجالة على قلب واحد بإذن الرحمن".





ويسعى فريق نادى مصر لتحقيق الفوز على أسوان من أجل وضع قدم فى طريق البقاء فى الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى .

وطالب خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

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وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.