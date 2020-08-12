شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد على طريقتين للتدوير داخل الزمالك.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي طريقتين للتدوير داخل الفريق، وذلك في إطار رغبته بمشاركة وتجهيز جميع اللاعبين استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال أفريقيا والمقرر إقامتها سبتمبر المقبل، فقد أثبتت مباراتي الزمالك أمام المصري والاتحاد السكندري في الدوري أن الفرنسي كارتيرون يضع يده علي مفاتيح الفريق كاملة ويعلم إمكانيات لاعبيه، حيث قام كارتيرون بعمل تبديل لبعض مراكز اللاعبين داخل الملعب مثل فرجاني ساسي الذي شارك كلاعب وسط مهاجم امام الاتحاد السكندري رغم انه لاعب وسط مدافع ، أما الطريقة الأخرى للتدوير والتي إتبعها كارتيرون فتمثلت في استبدال اللاعبين داخل وخارج قائمة المباريات، حيث تم إستبعاد كاسونجو وعنتر من مباراة الاتحاد تمام في الوقت الذي كان الثنائي ضمن قائمة مباراة المصري، ونفس الامر مع حسام اشرف الذي شارك في مباراة المصري أساسيا ولم يشارك فيمباراة الاتحاد نهائيا.

من ناحية أخرى، يدرس كارتيرون، استبعاد كريم بامبو ومحمد عنتر لاعبا الفريق من حساباته خلال مواجهة مصرالمقاصة المقرر لها السبت المقبل، وفشل الثنائي في الاستحواذ علي ثقة كارتيرون رغم الفرص التي حصلا عليها مؤخراً ..وأدي لاعبو الفريق فقرة اطالات بدنية بنهاية الحصة التدريبية مساء الثلاثاء، وتأتي هذه الفقرة ضمن فقرات بدنية وتأهيلية يؤديها اللاعبون خلال المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وجاء هدف كارتيرون من هذه الفقرة الي إراحة وفك العضلات للاعبين والتغلب علي الإرهاق وعلاجه.