شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق:الأهلى حصد الدورى بنسبة 90% وعايزين نهدى على مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على تأييده الكامل لقرار عودة مسابقة الدوري العام بعد فترة التوقف الطويلة في مارس الماضي بسبب وباء كورونا، وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم: الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: أهم حاجة أن الدوري رجع، وكزملكاوي فالأحق عودة دورى حتى وإن كان الأهلى مرشح بنسبة 90% لحصد اللقب، الجميع عاد إلى عمله ومن المنطقي أن تعود المسابقة، ولكن ملاحظتى على أداء الأهلى والزمالك، أن لاعبى الوسط والخط الخلفي هم من سجلوا أهداف للقطبين والعامل المشترك بينهم هو القوة البدنية.

واصل: جميع المهاجمين ضيعوا فرص، لأن "الفنش" هو آخر ما يأتي في الإعداد ويتطلب جاهزية العضلات، الهدف الأول للأهلى في إنبي يعبر عن نقطة تكتيكية مهمة جداً لفايلر، عن طريق إيجاد الحلول من اللعب على الأطراف، وهذه هي الكرة الشاملة، أيمن أشرف لديه كل الحرية في اللعب، ومحمد هاني تحرك بشكل عبقري وسجل بمهارة المهاجم، وهذا دليل على أن فايلر درب اللاعبين على هذا الأمر قبل المباريات.

أضاف: مصطفى محمد لم يصل إلى المستوى الكامل، كيف يغيب الزمالك لأربعة أشهر بسبب التوقف وبعد العودة يغيب 6 لاعبين دفعة واحدة، وكيف يعود أشرف بن شرقي وأوناجم قبل أيام من مباراة الاتحاد ويتم الاعتماد عليهم، وتابع: عايزين نبطل كلام على مصطفى، وبقول للزملكاوية اهدوا عليه الولد صغير وعايزين نهدى عليه عشان يستعيد مستواه بسرعة.