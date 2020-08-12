شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: نعمل على تخصيص جوائز مالية للأفضل.. وتكريم الخطيب نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية ستنظم حفل تكريم في الفترة المقبلة، لنجوم الكرة المصرية من أعضاء نادي المائة وآخرهم عبد الله السعيد، وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج " ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: منذ فترة طويلة قبل انتشار كورونا، كان هناك جلسة للجنة الخماسية، وناقشنا ضرورة تكريم اللاعب في حياته خاصة أن هناك الكثير من الرموز الكروية لم تحظى بالتكريم، ولذلك تحدثت مع عبد الله السعيد منذ فترة وأبلغته بالتكريم.

أضاف: قررنا تكريم السعيد وعدد من رموز الكرة المصرية، وسننظم حفل قريباً وندعو النجوم أو أبنائهم للرموز الراحلين، ومن بينهم محمودالخطيب وجمال عبد الحميد، لتكريم أعضاء نادي المائة.

واصل: هناك أفكار أخرى سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة في تسليم درع الدوري بنفس طريقة تسليم عبد الله السعيد، وان كانت الطريقة صعبة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود الجماهير.

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واستكمل: مصر مليئة بالأساطير لن نستطيع أن نكرم الجميع ولكن هناك احتفالية بمئوية اتحاد الكرة في العام المقبل وسيكون الجميع متواجد، ونعمل على خريطة لتكريم أكبر عدد من النجوم، نخطط أن تكون الجائزة مادية في الفترة المقبلة وليست معنوية فقط.

واختتم: الدوري سيكتمل ولسنا في خصومة مع أحد ولكن نطبق اللوائح فقط، لدينا لجنة طبية محترمة ونسعى لحل الأزمات بشكل عاجل، واكتسبنا خبرات كبيرة.