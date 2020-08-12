شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: كل لاعبي الزمالك بيتظلموا في المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق ، ان معظم لاعبي الزمالك لا يحصلون علي حقهم الإعلامي ولا المعنوي في المنتخبات، وقال طارق يحيي في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان كل لاعبي الزمالك يتعرضون لظلم فني في المنتخبات.

تابع طارق يحيي بسبب اختيارات المدربين فى المنتخبات يكون هناك نوع من المجاملة لبعض الأندية على حساب الزمالك وهذا نراه كثيرا.

فى سياق متصل ، يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استبعاد كريم بامبو ومحمد عنتر لاعبا الفريق من حساباته خلال مواجهة مصرالمقاصة المقرر لها السبت المقبل، وفشل الثنائي في الاستحواذ علي ثقة كارتيرون رغم الفرص التي حصلا عليها مؤخرا.

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من ناحية اخري أدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، فقرة اطالات بدنية بنهاية الحصة التدريبية اليوم ، وتأتي هذه الفقرة ضمن فقرات بدنية وتأهيلية يؤديها اللاعبون خلال المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وجاء هدف كارتيرون من هذه الفقرة الي إراحة وفك العضلات للاعبين والتغلب علي الإرهاق وعلاجه.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً، وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة ..عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي ، وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات، كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة .

وأدى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا الفريق تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وذلك على هامش المران وحرص عبدالسلام على اصطحاب بعض الأدوات الخاصة لتدريب الثنائي على بعض الأمور الفنية ، وظهر جنش وصبحي بشكل قوي لينالا استحسان وإشادة عبدالسلام ، كما طالبهما بالاستمرار في هذا الآداء وتقديم أفضل ما لديهما في الفترة المقبلة، مما يشعل المنافسة في هذا المركز في ظل تواجد أبو جبل علي عرش حراسة المرمي في الزمالك.