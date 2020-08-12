شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصري: "اللي بيحصل معايا من بعد خسارة السوبر محدش يستحمله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، عن حزنه الشديد لما يواجهه من تعنت منذ خطأه في مباراة السوبر، والتي فاز بها الأهلي بهدف نظيف ليتوج بالبطولة، بعدما تقدم أحمد مسعود من مرماه ليستغل وليد أزارو مهاجم الأهلي هذا الخطأ في تسجيل هدف الفوز للأهلى.

وقال مسعود في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": والدتي توفيت منذ يومين، والبعض اتهمني بالتسبب في انتشار الفيروس، وهذا غير صحيح تماماً، وأنا مش هلعب كورة تاني، مسحتي مع الفريق جاءت إيجابية، ثم قمت بعمل مسحة منفرداً وجاءت سلبية.

واصل: هذه الاشاعة لم تخرج من أحد من داخل النادي ولا أعرف من تسبب في إثارتها، وأكن كل احترام للمصري وجماهيره ، أضاف: منذ مباراة السوبر أمام الأهلي وخسارة البطولة، وما يحدث معي يفوق التخيلولا يتحمله أحد، المصري كل حياتي، ولكن ما يحدث لا يمكن قبوله ، استكمل: أنا الآن في القاهرة وسأعود إلى بلدتي ثم أخضع للمسحة التي يجريها فريق المصري.

في سياق متصل، أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصري المقبلة امام الإسماعيلي المقبلة في الدوري بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان مستوي إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة.

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فيما علق سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه فى الدورى العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وقال حلبية فى تصريحات : "تدخل الدكتور أشرف صبحي مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماماً وتم تأجيل المباراة".

وأضاف حلبية، "كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقاً، نقيم فى معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك فى الدورى، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث فى المطعم أو فى أى مكان داخل الفندق".وحول المباراة الودية مع فريق الشباب قال رئيس المصرى، "أجرينا مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل، ونتمنى أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".

من ناحية أخرى، كشف سمير حلبية عن موقف المصرى من بيع كريم العراقى ومحمود وادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا، "هناك أحاديث بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأى عروض لضم أى لاعب من صفوف المصرى".

وتابع حلبية، "فى حال اتخاذ إدارة المصرى قرار البيع سنبحث عن العرض الأعلى فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية".