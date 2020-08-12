- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..أسرع ديلفرى فى الكرة المصرية "عند الحلاق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، في نيولوك جديد، بعد زيارة للحلاق، وذلك قبل مباراة الأهلي والانتاج الحربي، التي من المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة 19 من عمرمسابقة الدوري العام، ويعتبر علي معلول أحد أهم عناصر الفريق الأحمر، وأبرز اللاعبين في خطة السويسري رينية فايلر مدرب الأهلي، وكان التونسي قد سجل هدفاً في ثنائية الأهلي بشباك إنبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 15 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.
علي معلول (1)
علي معلول (2)
علي معلول (3)
في سياق آخر، عقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران ، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويعود رامى ربيعة مدافع الأهلي لقيادة دفاع الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء إيقافه، ولتعويض غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر والذي تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة انبي التي أقيمت أول أمس الأحد، ومن المقرر أن يشارك ربيعة بجوار محمود متولي في ظل استمرار غياب ياسر إبراهيم بداعي الإصابة في الكاحل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..أسرع ديلفرى فى الكرة المصرية "عند الحلاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.