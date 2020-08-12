شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..أسرع ديلفرى فى الكرة المصرية "عند الحلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، في نيولوك جديد، بعد زيارة للحلاق، وذلك قبل مباراة الأهلي والانتاج الحربي، التي من المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة 19 من عمرمسابقة الدوري العام، ويعتبر علي معلول أحد أهم عناصر الفريق الأحمر، وأبرز اللاعبين في خطة السويسري رينية فايلر مدرب الأهلي، وكان التونسي قد سجل هدفاً في ثنائية الأهلي بشباك إنبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 15 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.



علي معلول (1)



علي معلول (2)

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علي معلول (3)

في سياق آخر، عقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران ، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.