شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبدالغني: الزمالك لديه أزمة فى خط الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك يعاني من أزمة حقيقية فى الخط الهجومي وهو ما ظهر عليه فى مباراتي المصري والاتحاد السكندري.

وقال عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية : "الزمالك نجح فى تخطي مباراة المصري بسبب النقص العددي للفريق البورسعيدي، ولكن على الرغم من غياب 11 لاعب عن الاتحاد السكندري فشل فى تحقيق الفوز".

وأضاف: "الزمالك لم يستغل النقص العددي لزعيم الثغر بسبب استهتار لاعبيه فرص حقيقية أمام المرمي ويرجع ذلك لرعونة اللاعبين".

من ناحية أخرى أكد الإعلامى محمد فاروق، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، استقر على عودة سامي الشيشيني المدرب العام السابق للفريق إلى الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

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وقال فاروق أن مرتضى منصور أجرى مكالمة هاتفية مع سامي الشيشيني لمعرفة قراره بالموافقة أو الاعتذار عن العودة مجدداً للجهاز الفني، وتم الاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس الزمالك".

وأضاف: "من المنتظرأن يحدث تعديلات جديدة في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولم يتم حتى الان تحديد موقف أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق ، اما بالرحيل أو البقاء فى حال موافقة الشيشينى على العودة".