شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: مفاوضات مكثفة من الزمالك لضم وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاوضات الزمالك مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، لضمه بعد انتهاء عقده مع الأهلي فى نهاية الموسم المقبل، وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "يتبقى في عقد أزارو مع الأهلي موسم واحد فقط، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون الرجوع لمسئولي الأهلي".
وأضاف: "جاءت مفاوضات الزمالك مع أزارو بسبب علمهم بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في استمرار اللاعب لعدم قناعته بمستواه، ويرغب مسؤولو الأبيض فى ضم المغربي في صفقة انتقال حر، والحصول على توقيعه في يناير المقبل".
وأضاف فاروق، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، استقر على عودة سامي الشيشيني المدرب العام السابق للفريق إلى الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال فاروق أن مرتضى منصور أجرى مكالمة هاتفية مع سامي الشيشيني لمعرفة قراره بالموافقة أو الاعتذار عن العودة مجدداً للجهاز الفني، وتم الاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس الزمالك".
وأضاف: "من المنتظرأن يحدث تعديلات جديدة في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولم يتم حتى الان تحديد موقف أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق ، اما بالرحيل أو البقاء فى حال موافقة الشيشينى على العودة".
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