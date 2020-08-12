شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: مرتضى منصور طلب من "كارتيرون" استبعاد "مصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عدم مشاركة مصطفي محمد أساسيًا خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية " تحدث مرتضي منصور، مع كارتيرون، عقب نهاية مواجهة الاتحاد السكندري أول أمس، حيث طالبه باستبعاد مصطفي محمد من مباراة المقاصة المقبلة".
وأضاف: "مرتضي طلب من المدرب الفرنسي أن يتيح الفرصة للاعبين أخرين بدلا من مصطفي محمد، بسبب ابتعاده عن مستواه المعهود"، مؤكدا أن مرتضى منصور ، استقر على عودة سامي الشيشيني المدرب العام السابق للفريق إلى الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال فاروق أن مرتضى منصور أجرى مكالمة هاتفية مع سامي الشيشيني لمعرفة قراره بالموافقة أو الاعتذار عن العودة مجدداً للجهاز الفني، وتم الاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس الزمالك".
وأضاف: "من المنتظرأن يحدث تعديلات جديدة في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولم يتم حتى الان تحديد موقف أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق ، اما بالرحيل أو البقاء فى حال موافقة الشيشينى على العودة".
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