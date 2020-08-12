اتحاد الكرة يدرس تغيير موعد مباراة الأهلى والإنتاج بسبب برشلونة والبايرن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج يوم الجمعة لتعارضه مع موعد بايرن وبرشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوربا في نفس التوقيت، وقال فضل فى تصريحات تليفزيونية: "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير المعاد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الموعد"، وأكمل: "عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار".

فى سياق متصل، أبدى السويسر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته باستئناف بطولة الدوري العام، مؤكداً أن الفريق الأحمر اجتاز عقبة إنبي الذي يعتمد أكثر علي الجانب الدفاعي ، وقال فايلر عقب اللقاء: "نجحنا في تسهيل المباراة علي أنفسنا بعد إحراز الهدف الأول، مُتابعًا: تغيير حمدي فتحي كان مهم ومشاركته كانت ضرورية، وأضاف فايلر أنه لا يفكر في اللاعبين الغائبين سواء رمضان صبحي أو حسين الشحات أو كهربا معلقًا: دائمًا ما افكر في اللاعبين المُتاحين ولا أفكر في اللاعبين غير المتاحين بالنسبة لي".

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء ، الأحد، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع