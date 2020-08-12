شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مسحة تحدد مصير مباراة المصرى والإسماعيلى.. والأقرب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادي المصري سيخضع لمسحات فيروس كورونا غداً للاعبين الكبار بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفني و الناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة للإطمئنان النهائي على إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة مؤخراً.

علم " الخليج 365 " أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هي تأجيل مباراة المصري المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الجمعه المقبلة بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين و أفراد الجهاز الفني على رأسهم طارق العشري المدير الفني .

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصري المقبلة امام الإسماعيلي المقبلة في الدوري بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان مستوي إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة.

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فيما علق سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه فى الدورى العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وقال حلبية فى تصريحات : "تدخل الدكتور أشرف صبحي مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماماً وتم تأجيل المباراة".

وأضاف حلبية، "كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقاً، نقيم فى معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك فى الدورى، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث فى المطعم أو فى أى مكان داخل الفندق".

وحول المباراة الودية مع فريق الشباب قال رئيس المصرى، "أجرينا مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل، ونتمنى أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".