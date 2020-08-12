شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصرى يعلن الاعتزال على الهواء بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، اعتزاله عبر برنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، وذلك رداً على إتهامه بالتسبب في نشر فيروس كورونا بمعسكر الفريق.

وقال مسعود، والدتي توفيت منذ يومين، والبعض اتهمني كسبب في انتشار الفيروس، وهذا غير صحيح تماماً، وأنا مش هلعب كورة تاني، مسحتي مع الفريق جاءت إيجابية، ثم قمت بعمل مسحة منفرداً وجاءت سلبية.

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصري المقبلة امام الإسماعيلي المقبلة في الدوري بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان مستوي إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة.

فيما علق سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه فى الدورى العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وقال حلبية فى تصريحات : "تدخل الدكتور أشرف صبحي مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماماً وتم تأجيل المباراة".

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وأضاف حلبية، "كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقاً، نقيم فى معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك فى الدورى، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث فى المطعم أو فى أى مكان داخل الفندق".

وحول المباراة الودية مع فريق الشباب قال رئيس المصرى، "أجرينا مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل، ونتمنى أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".

من ناحية أخرى، كشف سمير حلبية عن موقف المصرى من بيع كريم العراقى ومحمود وادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا، "هناك أحاديث بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأى عروض لضم أى لاعب من صفوف المصرى".

وتابع حلبية، "فى حال اتخاذ إدارة المصرى قرار البيع سنبحث عن العرض الأعلى فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية".