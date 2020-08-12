شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: قد نواجه الوداد على استاد الأهلي.. وننتظر إخطار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العميد محمد مرجان المدير التنفذي بالنادي الأهلي، عن وجود مفاجآت عديدة لجماهير القلعة الحمراء، في افتتاح ملعب السلام الذي تحول مؤخراً إلى استاد الأهلي.

وقال العميد مرجان في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": نعمل في صمت وهذه أخلاقنا، واستاد الأهلي مجرد بداية لمجلس الخطيب وأهنأ كل مشجعي النادي، مؤشرات كورونا تتزايد وهذا حجم من خطتنا في الاحتفال بافتتاح الاستاد، ولكننا سنقدم احتفالية تليق بالأهلي وجماهيره.

واصل مرجان: "الاحتفالية ستذاع على قناة الأهلي، وشركة استادات قدمت جهد محترم، محمود الخطيب يعمل في صمت من أجل كيان الأهلي و عشان مصر، لدينا عدة مشاريع في الفترة المقبلة مثل فرع الأقصر، وغداً يوم المفاجآت".

وأضاف: ملعب السلام سيكون استاد الأهلي حتى إنشاء الاستاد الجديد للقلعة الحمراء ونعد جماهير الأهلي بمزيد من المفاجآت، ونقوم ببعض التجديدات في الجزيرة، بدأنا بالبوابة والأسوار، ولدينا أفضل مجمع اسكواش في الشيخ زايد.

واختتم: يوم 19 أغسطس سنفتتح البوابة الرئيسية بأهلي مدينة نصر، وجميع الأمور تسير بانتظام، كمباراة الوداد حتى الآن في استاد برج العرب ولكن لم يصلنا جواب رسمي ونسعى لأن تكون في استاد القاهرة أو الأهلي.

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في سياق آخر، كلف مسئولو النادى الأهلى مندوبا لمعاينة ملعب السلام تمهيدا لتعقيمه قبل استضافته مواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار فعاليات الاسبوع الـ19 من الدورى الممتاز.

وخصص مسئولو الأهلى مسئولا لتعقيم ملاعب المباريات وأتوبيسات التنقل وفندق المعسكرات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلى والإنتاج الحربى على استاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلى.

وانتهت مرحلة تطوير استاد السلام الأولى والتى شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

وحصل الأهلى على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، فى الوقت الذى سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الإنتاج الحربى على الملعب بشكل طبيعى ووفقا للعقد المبرم.