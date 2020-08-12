شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتلقى إخطارا من الجبلاية بسلبية المسحة الأولى لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اداره نادي بتروجت إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكدت خلاله سلبية المسحة الطبيه التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أول أمس الاثنين للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 استعدادا لاستئناف دوري الدرجة الثانية في العشرين من سبتمبر الجاري .

ويحتل بتروجت المركز الثالث بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الثانى .

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن عودة منافسات دوري القسم الثاني بداية من يوم 20 أغسطس الجاري، وأكد نائب رئيس اللجنة الخماسية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "بالنسبة للقسم الثاني فإن المسحات الطبية ستبدأ من غد السبت وبعدها ستنطلق المباريات يوم 20 من الشهر الجاري بجانب أنه تم وضع الجدول".

وأكمل: "كما تم اتخاذ القرار بعودة منافسات القسمين الثالث والرابع في ظل قرار الدولة لعودة الحياة الرياضية مرة أخرى".

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واختتم: "سيتم اتخاذ قرار إلغاء الهبوط من عدمه بعد نهاية الموسم؛ وذلك حتى لا يحدث أي تهاون من الفرق".



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