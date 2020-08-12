شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: علاقتنا بالخطيب رائعة.. ولا يوجد عائق يمنعنا من العمل بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم حسن نجم الأهلي و الزمالك السابق، أنه لا يوجد أي مشاكل أو خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعلاقتي و أخي حسام حسن رائعة ولا توجد خلافات مع النادي الأهلي ونتواجد فى مقر النادي كلما تتاح لنا الظروف.

تابع إبراهيم حسن فى تصريحات تليفزيونية أنه لا توجد خلافات مع مجلس الأهلي الحالي ، ولا يوجد اي عائق للعمل داخل القلعة الحمراء ، نحن من أبناء الأهلي وتاريخنا أكبر من كثيرين داخل الأهلي ، ونرتبط بعلاقة جيدة مع الكثيرين داخل الأهلي مثل محمود الخطيب رئيس النادي الحالي الذى زملناه فى الملاعب وتواجدنا فى مباراة إعتزاله وطاهر ابو زيد و مصطفى عبده و آخرين.

أضاف إبراهيم حسن أنه يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة فى حالة رغبة الجمعية العمومية للجبلاية ، و طلبهم بحسن الإختيار للمرشحين ، من أجل تطوير منظومة كرة القدم فى الفترة المقبلة و أختيار الأفضل والابتعاد عن المجاملات و الشللية.

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كما تطرق إبراهيم حسن أنه يرحب بالعودة لنادي الزمالك وتدريب الفريق فى حالة طلب منه ذلك ، وأن الكرة الأن أصبحت أحتراف وهذا أمر طبيعي فى عالم كرة القدم.