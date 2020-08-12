شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف " الخليج 365 " رمضان خارج الأهلي رسميا حال الفشل في ضمه من هيدرسيفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي أبلغو نظرائهم في الأهلي رفضهم لمسألة مد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري ودوري أبطال افريقيا هذا الموسم حال عدم توصل الطرفين لاتفاق في هذا الشأن.

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تابع شبانه فى لايف " الخليج 365 " عبر برنامج " مع شبانه "أن مسئولو هيدرسيفيلد أكدو أن مواعيد القيد في مصر وانجلترا وكذلك في جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذي يحول دون مد إعارة رمضان صبحي حال فشل مفاوضات انتقال للأهلي بشكل نهائي ورحيله لنادي أخر في أوروبا.

أضاف شبانه أن مسئولو هيدرسيفيد خفضوا طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحي من 7 ونصف مليون يورو الى 4 مليون فقط، ولازال هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً في الوقت الذي يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام للأهلي نهائياً أو الرحيل لنادي أخر في أوروبا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.