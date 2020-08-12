شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: "الشيشينى" يعود للزمالك بقرار من مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استقر على عودة سامي الشيشيني المدرب العام السابق للفريق إلى الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية، أجرى "منصور" مكالمة هاتفية مع سامي الشيشيني لمعرفة قراره بالموافقة أو الاعتذار عن العودة مجدداً للجهاز الفني، وتم الاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس الزمالك".
وأضاف: "من المنتظرأن يحدث تعديلات جديدة في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الساعات القليلة المقبلة، ولم يتم حتى الان تحديد موقف أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق ، إما بالرحيل أو البقاء فى حال موافقة الشيشينى على العودة".
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