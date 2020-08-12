شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الدورى مش هيتلغى وحمدى فتحى وعواد وطوابير الانتخابات دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مسابقة الدوري العام لن يتم إلغائها تحت أي ظروف، بعدما ردد البعض نغمة إلغاء المسابقة بسبب ارتفاع حصيلة الاصابات بالنادي المصري، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": البعض يتحجج بأن اللاعبين المصابين بحاجة لفترة عزل لمدة 14 يوم بعد الشفاء من كورونا، هل دخل حمدي فتحي لاعب الأهلي ومحمد عواد في فترة عزل بعد الشفاء".

واصل شوبير: المطالبين بإلغاء الدوري هل نلغي بطولات أفريقيا أيضاً لنفس السبب؟، وهل رأيتم طوابير الانتخابات في لمرشحين مجلس الشيوخ، أو الثانوية العامة؟، حمدي فتحي رغم الاصابة بكورونا قبل استئناف الدوري عاد وشارك أمام إنبي وقلب المباراة بعد نزوله.

في سياق متصل، أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصري المقبلة امام الإسماعيلي المقبلة في الدوري بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان مستوي إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة.

فيما علق سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه فى الدورى العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وقال حلبية فى تصريحات : "تدخل الدكتور أشرف صبحي مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماماً وتم تأجيل المباراة".

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وأضاف حلبية، "كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقاً، نقيم فى معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك فى الدورى، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث فى المطعم أو فى أى مكان داخل الفندق".

وحول المباراة الودية مع فريق الشباب قال رئيس المصرى، "أجرينا مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل، ونتمنى أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".

من ناحية أخرى، كشف سمير حلبية عن موقف المصرى من بيع كريم العراقى ومحمود وادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا، "هناك أحاديث بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأى عروض لضم أى لاعب من صفوف المصرى".

وتابع حلبية، "فى حال اتخاذ إدارة المصرى قرار البيع سنبحث عن العرض الأعلى فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية".