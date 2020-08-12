أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 11 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 11 | 8 | 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، أوباما يواصل التأهيل بدون راحة استعداداللمقاصة أوباما يواصل التأهيل بدون راحة استعداداللمقاصة يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، والتي تسببت في غيابه عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري، ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيزاللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة خاصة انه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون . مران الزمالك ..كارتيرون يجتمع باللاعبين وفقرة للحراس قبل لقاء المقاصة عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً، وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة ..عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي ، وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات، كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة . الزمالك يضع برنامج خاص لتأهيل عبد الله جمعة قبل مواجهة المقاصة خاض عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، علي هامش مران المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت امس، حيث خاض المستبعدين مرانا اليوم دون راحة، وجاء خضوع عبد الله جمعة للبرنامج التأهيلي بناءا علي تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزه للفترة القادمة ، فيما يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، والتي تسببت في غياب أوباما عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة ، ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة. الزمالك يرفض إراحة بن شرقي واوناجم وفقرة قوية بإشراف كارتيرون Advertisements خاض ثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم تدريبات بدنية قوية وفنية علي هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وفضّل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عدم منح الثنائي راحة من مران اليوم مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد امس، وانخراطهما في التدريبات بشكل كامل على الرغم من مشاركتهما بلقاء أمس أمام الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، فيما خاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية قوية بالكرة وفقرة أخرى بدون كرة ، وذلك على هامش المران وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة والتي استمرت لما يقرب من نصف ساعة، ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول إلى أفضل معدلات فنية و بدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة. حارس مرمى الزمالك يستعين بالرقية الشرعية بعد انتشار مخاوف الحسد استعان محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، بالرقية الشرعية، لمواجهة الحسد في ظل انتشار موجة من الغضب والخوف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الحسد، بعد وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، وكتب حارس عرين المنتخب الأوليميبي عبر حسابه الشخصي على انستجرام "بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر".

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