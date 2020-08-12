حارس المصري يعلن اعتزاله على الهواء بسبب "شائعة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب أحمد مسعود، حارس مرمى المصري، عن استيائه من تردد شائعة تفيد تسببه في نقل عدوى فيروس كورونا للفريق البورسعيدي، مشيرا إلى أن حالته النفسية أصبحت سيئة ولن يلعب كرة القدم مجددا.

وقال مسعود، في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب ONTime" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وجهت عدة اتهامات لي بأنني سبب نقل فيروس كورونا لباقي الفريق بعد حضورهم لعزاء والدتي منذ 48 ساعة".

وأضاف منفعلا: "كنت مع زملائي في الفريق بالفعل لكني لا أعاني من مشاكل مثلهم تماما، حالتي النفسية سيئة للغاية وحرصت على الخروج أمام وسائل الإعلام للإعلان عن عدم استمراري في لعب كرة القدم".

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وتابع صاحب الـ28 عاما: "في البداية كنت مثل زملائي تماما، لكني أجريت أمس (الإثنين) مسحة كورونا مرتين بمفردي بعيدا عن الفحوصات التي يجريها اتحاد الكرة، وكانت النتيجة سلبية الحمد لله".

وأكمل: "لا أعرف سبب شائعة نقلي عدوى كورونا لفريق المصري، لكن مصدرها ليس مسؤولي النادي، أكن للمصري وجماهيره كل الاحترام ولهم كل التحية والتقدير، ولا توجد أي مشكلة لي مع النادي".

وأتم قائلا: "أعاني من ضغوط كبيرة منذ مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، لكن لم يكن لدي أي مشكلة"، في إشارة إلى تسببه في الهدف الذي سجله المغربي وليد أزارو ومنح المارد الأحمر لقب نسخة 2018.