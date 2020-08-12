الإنتاج الحربي: لايوجد مشكلة في موعد مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إنهم لايواجهون أي مشكلة بخصوص موعد مباراة الأهلي في الدوري.

وأشار مهدي خلال مداخلة ببرنامج "جمهور التالتة"، مساء اليوم الثلاثاء:"عملنا الفترة الماضية لنكون بصورة جيدة أمام الأهلي، عانينا بشدة خلال الفترة الماضية ونريد أن نعمل وأن تدور العجلة وسيخضع اللاعبين لمسحة طبية غداً".

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وأوضح مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن فريقه حالياً خالي من أي إصابات بفيروس كورونا سواء كلاعبين أو جهاز فني أو إداريين أو عاملين بالنادي.

وأتم مدير الكرة بالإنتاج الحربي حديثه بالإشارة إلى أن مختار مختار المدير الفني للفريق عاد للملعب مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي الإنتاج الحربي نظيره الأهلي في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل 14 أغسطس.