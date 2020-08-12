فضل: سنطبق عقوبات على الأندية في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، رسالة إلى مسؤولي أندية الدوري المصري في ظل التعامل مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات حال عدم تطبيقهم للإجراءات الاحترازية.

وقال فضل، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسؤولي الأندية سواء اللاعبين أو أعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف: "تمثل قرار الدولة ووزارة الشباب والرياضة في عودة النشاط، ويجب أن تكون الأندية على قدر المسؤولية، لا أتحدث عن المصري فقط بعد إصابات كورونا التي ضربت صفوفه، بل الأندية كلها بشكل عام".

وتابع: "سيكون هناك عقوبات على الأندية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأوضح: "نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شيء، وقرار تأجيل مباراة المصري ضد حرس الحدود كان جماعيا".

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وواصل: "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معهم، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".

وأشار فضل إلى أن اتحاد الكرة يسعى لتكريم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بلقب بريميرليج للموسم الحالي 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2018-2019.

وصرح: "نسعى لتنظيم حفل لتكريم محمد صلاح بعد وصوله إلى مصر بشكل يليق بمصر أولا وصلاح ثانيا، إنه أسطورة وحقق ما لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية، لا تقلقوا علينا في مثل هذه الأمور".

وانتقل فضل للحديث عن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والإنتاج الحربي المقرر له يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بسبب تعارض موعده مع المباراة المرتقبة لبرشلونة وبايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح: "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير المعاد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الملعب".

وأتم قائلا: "تغيير موعد الأهلي والإنتاج من عدمه أمر يخص لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار، لست مخولا بالحديث عن هذا الأمر".