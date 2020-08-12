محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد كريم أبو سليمان وكيل أعمال عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز عن اهتمام سابق بضم اللاعب من الأهلي والزمالك.
وفي تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" قال وكيل اللاعب :"عبد الله بكري وقع للنادي الأهلي في صيف 2018 قبل الانتقال إلى الباطن السعودي لكن لم تتم الأمور كما خطط لها".
وأضاف أبو سليمان :"مؤخراً كان هناك مفاوضات مع الزمالك واللاعب رحب حيث أنه يفكر بطريقة احترافية ولا يمانع الانتقال إلى أي نادي، لكن توقف كل شيء في الفترة الماضية".
وأشار وكيل اللاعب إلى أن الهدف الرئيسي لمدافع بيراميدز في الوقت الحالي هو الانضمام إلى المنتخب المصري، مشيراً إلى أن ما يقدمه بكري في الدوري والكونفدرالية يجعل جدير بمكان في قائمة المنتخب.
وأنهى أبو سليمان :"كان هناك اهتمام من قبل من أندية سعودية، نظراً لأن اللاعب من مواليد المملكة وهذا يمنحه أفضلية في القيد، كما كان هناك اهتماماً من نادي الكويت".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل اللاعب: عبد الله بكري وقع للأهلي 2018.. والزمالك فاوضه مؤخراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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