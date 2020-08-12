اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري.. وموقف تسليم الدرع في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جائزة عبدالله السعيد ستكون بداية لتكريم نجوم نادي المائة، مشيرا إلى أن تسليم درع الدوري في الملعب سيكون صعبا بسبب جائحة كورونا.

وقال فضل، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء: "فكرة إنشاء جائزة نادي المائة وتكريم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ستكون بداية لتكريم النجوم الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية في احتفال المؤوية".

وأضاف: "طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة، إلا أنها ستختلف في مواصفاتها، ونسعى لتجهيز جوائز أخرى مثل جائزة أفضل لاعب وستكون بتصويت الجماهير".

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وأوضح: "أبلغنا عبدالله السعيد منذ فترة وقبل جائحة كورونا بقرار تكريمه منذ دخوله نادي المائة وهذا التكريم سيكون دفعة لجميع اللاعبين للإجادة".

وتابع: "هناك أفكار أخرى ستنفذ في الفترة المقبلة من ضمنها تسليم درع الدوري، نريد التفكير خارج الصندوق، لكن ستكون هناك مشكلة في تسليمه بالملعب بسبب جائحة كورونا، حيث سيُحرم اللاعبين من الاحتفال مع الجماهير".

وأكمل: "فكرة تسليم درع الدوري في الملعب جيدة وقد ندرسها مع أفكار أخرى ضمن خطتنا للتطوير، الكرة أصبحت صناعة والأفكار الجديدة للأجيال الصاعدة تساهم في تطوير كرة القدم، وهو ما سيعلي من القيمة التسويقية للمسابقة".

وأتم محمد فضل تصريحاته قائلا: "بالتأكيد لا نية لإلغاء الدوري، سيتم استئناف المسابقة، لا نعرف ما سيحدث غدا لكن الدولة تعمل على ذلك، وأتمنى أن يحفظ المنظومة من هذا المرض وأن تسير الأمور بشكل جيد في الفترة المقبلة".