الاتحاد السكندري لمصراوي: إصابة محمد أنور بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال محمد إبراهيم، مدرب فريق الاتحاد السكندري، إن محمد أنور، لاعب الفريق تعرض لإصابة بالرباط الصليبي عقب مباراة الزمالك التي أُقيمت مساء يوم أمس الاثنين بالدوري.

وأشار إبراهيم ـ في تصريحات خاصة لمصراويـ اليوم الثلاثاء، إلى أن محمد أنور خضع لأشعة اليوم وأُثبتت إصابته بالرباط الصليبي.

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ونوه مدرب فريق الاتحاد السكندري، إلى أن اللاعب سيتوجه غداً الأربعاء للطبي أحمد عبدالعزيز؛ لفحصه ومن ثمّ إيضاح القرار النهائي في أمره.

وأتم مدرب الاتحاد حديثه بالإشارة إلى أن أنور من العناصر الأساسية للفريق والهامة، قائلاً:"أثق أنه سيتجاوز مرحلة الإصابة سريعاً للعودة من جديد".

وتعادل الاتحاد السكندري مع الزمالك بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس.