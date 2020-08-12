النادي المصري ينتقد إجراء فريقه مسحة جديدة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري استيائه من قرار المسئولين بإجراء مسحة طبية جديدة لكل أفراد فريقه للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال حلبية :"سنجري مسحة طبية أخرى الأربعاء، أجرينا مسحة الاثنين وأخرى الأحد، لا نستوعب ما الذي يحدث، هل انتهى الفيروس في أخر 48 ساعة؟".

وأضاف حلبية :"سيجري 47 لاعباً وعضواً بالجهاز الفني والإداري مسحات طبية، لكن الأزمة أن هناك لاعبون منعزلين ولا نعرف كيف سيحضرون لإجراء المسحة".

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وتابع عضو النادي المصري :"نتمنى إجابة من وزارة الصحة، هل ينتهي الفيروس من وقت المسحة السابقة التي لم يمر عليها 48 ساعة لنجري مسحات جديدة الأربعاء؟".

وأشار حلبية إلى أن عدد الحالات في فريق الكرة بالمصري وصل إلى 21 حالة وفقاً لأخر مسحة بعد تفشي الفيروس في الفريق.

وأردف عضو المصري :"لا أفهم سبب الإصرار لاستكمال الدوري، من الممكن أن يعدي شخص واحد فقط 100 فرد، ولا أعرف كيف نلعب المباريات المقبلة بعد هذا الكم من الإصابات".

وأنهى حلبية :"ما يحدث في الإعلام كارثة، لماذا لم يتم التعامل مع حالة الانتاج الحربي إعلامياً كما حدث مع المصري، بورسعيد جزء من مصر وما يحدث يتسبب في ضغائن بين الشعب المصري".