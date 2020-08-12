ياسر عبد الرؤوف: رئيس مازيمبي عرض رشوة 10 آلاف دولار وهددنا بعد الرفض

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن رئيس نادي مازيمبي الكونغولي عرض عليه رشوة قبل مباراة سيمبا التنزاني موضحا أنه تعرض للتهديد أيضا بعد رفض الرشوة.

وقال عبد الرؤوف خلال حواره لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد

حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: " رئيس مازيمبي عرض 10 آلاف دولار رشوة وعندما رفضت مع أيمن دجيش الحصول عليها قام بتوجيه تهديد لنا".

وأضاف عبد الرؤوف: " أبلغت هاني أبو ريدة بالواقعة وأكدت له إنني سأكتب كل ما حدث في تقريري وهو دعمني وتواصل مع السفارة المصرية في الكونغو لحمايتنا واحتسبت ركلة جزاء ضد مازيمبي في اللقاء".

واختتم: " الغريب أنني تعرضت للإيقاف عن التحكيم لفترة بعد تلك الواقعة وهو يدل على نفوذ رئيس مازيمبي "