ياسر عبد الرؤوف يكشف راتب طاقم التحكيم في المباراة الواحدة

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن رواتب الحكام في مصر ضعيفة ورغم ذلك الحكم يجعل الأولوية التحكيم عن مهنته الأخرى.
وقال عبد الرؤوف خلال حواره لبرنامج أوضة اللبس الذييقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: حكم الساحة يحصل على خمسة آلاف جنيه في المباراة والحكم المساعد يحصل على ٣٧٥٠، وهي أرقام يحب أن تزيد في الفترة المقبلة".
وأشار عبد الرؤوف: " رغم ضعف الرواتب إلا أن الحكام في مصر يمنحون التحكيم أولوية لهم وأرفض الإعلان عن عقوبات الحكم بشكل علني فيما يخص الأخطاء الفنية على نقيض الخطأ السلوكي يكون معلن".
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