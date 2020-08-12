ميدو:الحكام في مصر بيترعبوا من الأهلي والزمالك

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق إن الحكام في مصر يخشون الأهلي والزمالك، ويتلقوا تهديدات في حال ارتكبوا أي أخطاء في مباريات القطبين.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الحكام يخوضون مباريات الأهلي والزمالك مرعوبين

من الخطأ ولذلك يرتكبوا أخطاء كثيرة بسبب خوفهم".

وتابع: "على اتحاد الكرة أن يوفر الحماية الكاملة للحكام وهذا سيساهم في تحقيق العدالة بشكل كبير".

واستكمل: "الحكام في مصر بيتقالها لما تغلط قدام الأهلي والزمالك ابقي

وريني هتحكملهم تاني ازاي، سمعتها بودني أكتر من مرة.. وبالمناسبة الكلام ده مش بيتقال بس، الكلام ده بيتنفذ علي أرض الواقع".

واختتم ميدو حديثه:"لا يوجد حكم "مُتفرِّغ" فقط للعبة في العالم أجمع، ولازم يكون هناك تقدير مادي بشكل أكبر من كده للحكم، في اوروبا الجانب المادي بالنسبة للحكم ممكن يجي رقم 2 أو 3 بعد شُغله الأساسي".