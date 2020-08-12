محمد فضل : طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة

أكد، محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، أن اعتزاله منذ عامين فقط يجعله قريبا من لاعبي الدوري المصري.
وقال، محمد فضل، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ندرك تمامًاحجم الانجاز الذي حققه عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المائة.
وتابع، الإخلاص والاجتهاد في العمل هما السبب فيما وصل له عبد اللهالسعيد بدخول نادي المائة، مشيرا إلى أنه تواصل معه قبل أزمة كورونا لتكريمه.
وأشار، عضو اللجنة الخماسية، طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة، إلا أنها ستختلف في مواصفاتها.
وأتم، من ليس له ماضي وتاريخ لن يكون له حاضر ومستقبل.
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