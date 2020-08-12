أيمن دجيش: لابد من الحفاظ على هيبة الحكام في مصر

أكد أيمن دجيش الحكم الدولي السابق أنه لابد أن يتم إعادة النظر في ارتفاع قيمة أجر حكم الساحة عن الحكام المساعدين والحكم الرابع ، موضحا أن القيمة كانت متساوية في وقت سابق لكنالفترة الأخيرة أصبح راتب حكم الساحة أكبر من المساعدين. وقال دجيش خلال حواره لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: " لابد من الحفاظ على هيبة الحكام ولا يصح أن الذي يقوم بالاعتداء علي الحكم يتم إيقافه 8 مباريات فقط". واختتم الحكم المساعد السابق: " لازم العقوبات تكون مُغلظّة بشكل أكبر من كده، لازم الحكم لما ينزل الملعب يكون ضهرك مَحمي، وده دور اتحاد الكرة".
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