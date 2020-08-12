أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق شعر بالصدمة من عدد المصابين بفيروس كورونا في المصري.
وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كانت لدينا رغبة فيعدم استكمال الدوري، لكننا الآن في أمر واقع".
وأكمل : "فوجئنا بوجود حالة إيجابية في الاتحاد السكندري قبل مباراة الزمالك بساعات قليلة، وهذا تسبب في خلل نفسي داخل الفريق قبل
وأضاف: "ألوم على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في أزمة غياب الأجانب عن الاتحاد، اضطررنا لوضع 19 لاعبا فقط في قائمة الفريق لمباراة الزمالك رغم أن من حقنا وضع 20 لاعبا".
وأتم : "التعادل مع الزمالك نتيجة ممتازة في ظل هذه الظروف".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مصيلحي: وجود حالة كورونا أثرت على الاتحاد السكندري.. والتعادل مع الزمالك "نتيجة ممتازة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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