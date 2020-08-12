ميدو: دونجا وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور رئيس النادي.
وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس على شاشة قناة النهارإن دونجا وقع للزمالك منذ يومين في حضور مرتضى منصور وسيتجه لإدارة بيراميدز ويتنازل عن جزء من مستحقاته لرغبته في الانتقال لصفوف الزمالك من أجل التواجد بشكل أساسي في صفوف منتخب مصر.
وأشار إلى أن وجود دونجا مهم في الزمالك خاصة عندما يخوض المباريات بجانب طارق حامد في وسط الملعب والمباريات الماضية أثبتت حاجة الزمالك لدونجا.
أكد أن دونجا لاعب مميز ووجوده سيمثل قوة إضافية لخط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
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