اتحاد الكرة: تعرضنا لهجوم شرس بسبب تطبيق تقنية الفيديو

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أننا تعرضنا لهجوم شرس خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق تقنية الفيديو. وأضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي محمد فاروق،: "نعمل جدياً على تطوير كرة القدم بتواجد كل التقنيات الحديثة حتى تكون بطولة الدوري تخرج بالشكل الذي يليق بقيمة بتواجد كل التقنيات الحديثة حتى تكون بطولة الدوري تخرج بالشكل الذي يليق بقيمة الدوري المصري ". وتابع أن تقنية الفار أصبح تواجدها ضروري في الدوري المصري.

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