محمد فضل: فكرة تكريم نجوم نادي المائة بدأت في فبراير

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة ان فكرة تكريم نجوم الدوري المصري داخل نادي المائة بدأت في شهر فبراير الماضي لتكريمهم بما يليق بمجمودهم. بمجمودهم. واضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق انه سيكون هناك تكريم لنجوم نادي المائة خلال الفترة المقبلة نظرا لما حصلو عليه من القاب وبطولات خلال مسيرتهم. لنجوم نادي المائة خلال الفترة المقبلة نظرا لما حصلو عليه من القاب وبطولات خلال مسيرتهم. وتابع كان لابد من تكريم هؤلاء النجوم لانهم يستحقون هذا التكريم الذي يليق بهم لما قدموه طوال تاريخهم .

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