رسمياً | ليل ينتزع توقيع الكندي جوناثان ديفيد بمبلغ ضخم لخلافة أوسيمين

وقع المهاجم الكندي الشاب “جوناثان ديفيد” على عقد طويل الأمد مع نادي ليل الفرنسي مقابل 32 مليون يورو قادماً من نادي جينت البلجيكي، مساء اليوم الاثنين.
وتعاقد النادي الفرنسي مع جوناثان لتعويض رحيل نجمه النيجيري “فيكتور أوسيمين” المنتقل حديثًا إلى نابولي الايطالي في صفقة قياسية تقدر بـ 71 مليون يورو حسب التقارير الصحفية القادمة من فرنسا.
من هو جوناثان ديفيد؟
جوناثان ديفيد هو لاعب دولي كندي، شارك في 12 مباراة دولية سجل خلالهم 11 هدفًا، ولعب البالغ من العمر 20 عاماً ما مجموعه 27 مباراة مع جينت البلجيكي سجل خلالهم 18 هدفًا، و قدم 8 تمريرات حاسمة.
ويواصل ليل الفرنسي سياسته في اقتناص المواهب الشابة في أوروبا وبيعه بعد سنوات قليلة لاندية الصفوة بمبالغ مالية مهمة كما حدث مع أوسيمين المنتقل إلى نابولي هذا الصيف.
وتمكن ليل من تسويق الإفواري نيكولاس بيبي في العام الماضي، ونجح في بيعه لنادي آرسنال الإنجليزي بمبلغ 75 مليون إسترليني في الميركاتو الصيفي 2019.
وكان ليل قد باع البلجيكي إيدين هازارد لنادي تشيلسي الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2012 نظير 38 مليون إسترليني.
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