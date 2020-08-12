رياضة | مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عدم مشاركة مصطفي محمد أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " تحدث مرتضي منصور، مع كارتيرون، عقب نهاية مواجهة الاتحاد السكندري أمس، حيث طالبه باستبعاد مصطفي محمد من مباراة المقاصة المقبلة".

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وأضاف: "مرتضي طلب من المدرب الفرنسي أن يتيح الفرصة للاعبين أخرين بدلا من مصطفي محمد، بسبب ابتعاده عن مستواه المعهود".

ويذكر أن الزمالك تعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما على ملعب برج العرب ضمن مباريات الدوري المصري.