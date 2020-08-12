رياضة | فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لسد العجز الهجومي خلال الموسم الجديد.

وتحدث المدرب السويسري مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأكد على رغبته في تدعيم الخط الهجومي في ظل عدم اقتناعه بعودة المغربي وليد أزارو من الإعارة نهاية الموسم الحالي..

وأبدى المدرب السويسري، رفضه التام إستعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المنتهية إعارته إلى الاتفاق السعودي، بالفترة الأخيرة، بالرغم من توصية لجنة التخطيط، بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، نظرًا للامكانيات الفنية التي يمتلكها.

كما يأتي طلب المدير الفني، بسبب تراجع مستوى الخط الهجومي بقيادة أليو بادجي ومروان محسن، والذين غابا عن التهديف في الفترة الأخيرة، وهو ما يخشاه فايلر أن يحدث في البطولات الإفريقية.