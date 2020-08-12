رياضة | ١٦ مليون جنيه دعماً من وزارة الشباب والرياضة لعدد ٥٣ اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ١٦ مليون جنيه دعماً من وزارة الشباب والرياضة لعدد ٥٣ اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي صرف الدفعة الأولي من الدعم السنوي المقرر للاتحادات الرياضية بمبلغ ١٦ مليون و٦٧٠ الف جنيه لعدد ٥٣ اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي.

اكد وزير الشباب والرياضة ان هذا الدعم يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو العمل علي دعم الهيئات الرياضية ومساعدتهم في رفع العبء عن كاهلهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل جنباً الي جنب مع الاتحادات المختلفة من اجل عودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لكل لعبة.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي وفقاً لضوابط محددة تتمثل في نشاط الاتحاد المحلي والمنافسات المختلفة الاخري، وايضا الهيكل الاداري والفني والتنفيذي بالاتحاد وبرامج الاتحاد لتأهيل الكوادر الرياضية التي تعود بالنفع علي المنتخب الوطني بالاضافة الي اكتشاف الموهوبين رياضياً في مختلف الرياضات.