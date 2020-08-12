رياضة | مالية كفر الزيات يجري مسحة 'كورونا' قبل عودة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مالية كفر الزيات يجري مسحة 'كورونا' قبل عودة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري فريق مالية كفر الزيات أحد أندية القسم الثاني بالمجموعة الثالثة 'بحري' صباح الأربعاء، المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

ومن المقرر توجه فريق من الجهاز الطبي بوزارة الصحة لعمل مسحات للاعبين والجهاز الفني والإداري للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر يحل فريق مالية كفر الزيات ضيفاً على بلدية المحلة في الجولة المقبلة من الأسبوع الَـ18 من القسم الثاني.

ويأتي مالية كفر الزيات في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بعدما خاض 17 مباراة، تعادل في 5 مباريات، وهُزم في 12 مباراة.