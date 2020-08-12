رياضة | سلبية عينات لاعبي منتخب السويس والجهاز الفني بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر سلبية عينات لاعبي منتخب السويس والجهاز الفني بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي منتخب السويس، نتيجة مسحات لاعبي الفريق الأول، والتي خضعوا لها مؤخراً، للكشف عن فيروس كورونا النشط، استعداداً لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يعود الفريق السويسي، للمران الجماعي، مطلع الأسبوع المقبل، استعداداً لإقامة ، خمسة مباريات، عقب عودة المسابقة، ، حيث سيواجه السويس، نظيره فريق فريق الداخلية خارج ملعبه، في الجولة الثامنة عشر، يوم الأحد 20 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف سيراميكا، قبل أن يحل ضيفًا على بتروجت، كما سيواجه الزرقا، بالجولة قبل الأخيرة، ثم سيحل ضيفًا على القناة في ختام منافسات الدور الثاني.

ويحتل فريق منتخب السويس المركز الرابع، بجدول ترتيب مجموعة القاهرة، بمسابقة دوري القسم الثاني، للموسم الحالي.