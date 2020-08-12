الامارات | موعد جديد في محاكمة رونالدينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جديد في محاكمة رونالدينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن قاضياً في باراغواي حدد موعداً لمثول نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو أمام المحكمة، بسبب تهمة استخدام جواز سفر مزور لدخول باراغواي. وذكرت صحيفة «إيه.بي.سي كالر» في باراغواي، وموقع «جي 1» الإخباري البرازيلي، نقلاً عن سيرجيو كيروز، محامي روبرتو دي أسيس شقيق رونالدينيو، أن رونالدينيو المتوج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 2002، وشقيقه أسيس، سيمثلان أمام المحكمة في 24 الجاري.

وسيقرر القاضي جوستافو أماريلا ما إذا كان سيلبي طلب الادعاء في باراغواي، بمنح الشقيقين إفراجاً مشروطاً، وهو ما يغلق القضية. وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان الشقيقين العودة إلى البرازيل، لكن سيتعين عليهما دفع غرامات يبلغ إجماليها 200 ألف دولار. وألقي القبض على رونالدينيو وأسيس بتهمة دخول باراغواي، في مارس الماضي، بوثائق مزورة. وقضى الشقيقان نحو شهر واحد في الحبس.

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