الامارات | الشارقة يحتفل بالحارس البرازيلي خوليو سيزار

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحتفل بالحارس البرازيلي خوليو سيزار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت أول من أمس شركة كرة القدم في نادي الشارقة، بحضور عضو مجلس الإدارة، مشرف أكاديمية كرة القدم، جاسم الدوخي، حارس المرمى السابق لمنتخب البرازيل خوليو سيزار، الذي يزور الشارقة حالياً، ويرتبط بالنادي من خلال صداقات بعدد من اللاعبين، وبعض المدربين.

وذكر نادي الشارقة على حسابه الرسمي في «تويتر» أن سيزار بحث خلال الزيارة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة.

وزار سيزار، بحضور عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مشرف فريق الرديف بالنادي بدر أحمد، المعسكر الداخلي لفريق تحت 21 سنة، والتقى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news