الامارات | حتا يواصل تحضيراته بدبي.. واللجنة الفنية تدرس التعاقد مع أكثر من لاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يواصل تحضيراته بدبي.. واللجنة الفنية تدرس التعاقد مع أكثر من لاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل حتا تدريباته اليومية خلال معسكره الداخلي الذي يقيمه حالياً في دبي بقيادة المدرب اليوناني كونتيس، حيث فضل الجهاز الفني إقامة معسكره التحضيري في المرحلة الثالثة من الإعداد قبل انطلاق الدوري على مرحلتين ما بين حتا ودبي ولمدة أسبوعين.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على «إنستغرام» صوراً لتدريبات الفريق، ظهر فيها التركيز على الجانب البدني مع التعامل بالكرة.
في جانب آخر، لم يعلن النادي عن أي جديد بخصوص تعاقدات اللاعبين الأجانب، حيث كان المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول، علي البدواوي، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة الفنية تدرس التعاقد مع أكثر من لاعب، وسيتم الإعلان عن ذلك رسمياً بمجرد إتمام المفاوضات.
• الفريق يقيم معسكراً داخلياً لأسبوعين تحضيراً للموسم المقبل.
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