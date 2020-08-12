الامارات | عجمان يتعاقد مع محمد إسماعيل لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يتعاقد مع محمد إسماعيل لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي عجمان، أمس، عبر حسابه في «تويتر» إتمام اتفاقه مع لاعب شباب الأهلي، محمد إسماعيل، للدفاع عن ألوان الفريق، في عقد يمتد موسمين دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي أن محمد إسماعيل (28 عاماً) انضم إلى معسكر الفريق المقام حالياً في جبل علي، ويعدّ خامس صفقات «البرتقالي» للاعبين المواطنين، والسابعة على صعيد الصفقات الجديدة.

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وسيعوض محمد إسماعيل رحيل قائد الفريق محمد يعقوب، الذي انتهى عقده رسمياً دون أن يتم التمديد له.

وخاض إسماعيل مع شباب الأهلي 10 مباريات رسمية في دوري الخليج العربي.

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