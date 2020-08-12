الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع البجيري

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع البجيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن، عبر حسابه الرسمي، التعاقد مع اللاعب أحمد البجيري، قادماً من نادي التعاون، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتم قيده ضمن فئة اللاعبين المواليد.

ويلعب البحيري كجناح يسار، كما يجيد اللعب في وسط الملعب، ويعتبر من اللاعبين الموهوبين في المراكز التي يجيدها، وانضم اللاعب لتدريبات الفريق الجارية في المعسكر الداخلي، تحت إشراف المدرب البرتغالي روي انطونيو.

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